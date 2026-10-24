A un lustro de la muerte de Andrés Ayón Brown

Andrés Ayón Brown fue un destacado lanzador de béisbol que brilló en las Ligas Menores de Estados Unidos, en Cuba y principalmente en México, donde su nombre aparece en el Selecto Salón de la Fama del hermano país.

Nació en el barrio del Cerro, en la capital, el día 22 de octubre de 1936 y falleció en la misma zona habanera el 24 de octubre de 2021, víctima de un ataque al corazón cuando desempeñaba funciones organizativas en el Movimiento Martiano referentes a la historia del

béisbol.

Ayón, luego de su retiro del béisbol profesional en México, llegó a dirigir durante tres años al equipo Industriales en nuestras Series Nacionales en las campañas de 1982-1983 (cuarto lugar con 31 victorias y 16 derrotas); de 1983 a 1984 (segundo lugar con balance de 45 triunfos y 25 fracasos) y en el torneo de 1984 a 1985 (donde ocupó el sexto lugar con 44 y 31).

Desde pequeño se ligó al deporte en su barriada del Cerro llegando a integrar el equipo Cuba, campeón Mundial Juvenil en 1956.

De esa categoría saltó al profesionalismo hasta su retiro a los 42 años de edad, alcanzando más de 234 victorias como lanzador con 148 derrotas.

En la Liga Profesional Cubana llegó a trabajar con los equipos Almendares y Marianao, equipos con los que participó en dos Series del Caribe. En total, en los campeonatos de Cuba obtuvo 21 éxitos y once derrotas.

Integró el equipo Cubans Sugar Kinds, titular de la Pequeña Serie Mundial de Ligas Menores en el año 1959, aunque sus mejores desempeños ocurrieron en la Liga Mexicana durante 14 temporadas en las que ganó 169 juegos y perdió 98, con promedio de carreras limpias de 3,15, 942 ponches y 21 lechadas.

En la tierra azteca lanzó dos juegos de cero hit, cero carrera, uno de ellos perfecto frente a los Sultanes de Monterrey, trabajando desde la lomita del Satillo el 30 junio de 1972; el primero ocurrió el 25 de junio de 1966. Por su desempeño en ese país fue exaltado al Salón de la Fama en el año 1997.

Andrés Ayón Brown ganó con el Almendares el último juego de carácter profesional celebrado en nuestro estadio Palmar de Junco, cuando derrotó en gran duelo a Pedro Ramos del Cienfuegos.

En el Salón de la Fama Palmar de Junco se colocó una placa de bronce en su memoria por sus destacadas actuaciones en el deporte de las bolas y los strikes, tanto en Cuba como en el extranjero.