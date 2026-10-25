Cuba extiende el horario de verano hasta noviembre de 2027

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitieron una nota informativa conjunta en la que anuncian la decisión de mantener el horario de verano en el país hasta el 7 de noviembre de 2027, fecha en la que correspondería efectuar el cambio el próximo año.

La medida responde al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y en particular al cerco energético que ha provocado el desabastecimiento de combustibles para la generación de electricidad.

Esta situación genera un marcado déficit en el suministro eléctrico a la población y largas horas de afectaciones por apagones.

Según la nota, la continuidad del horario de verano permitirá evitar un incremento estimado de 126 MW en los apagones durante el horario vespertino de máxima demanda. De esa cifra, 76 MW corresponden al ahorro por no recurrir a la iluminación artificial, mientras que 50 MW provienen de la generación solar fotovoltaica en ese mismo horario.

Las autoridades precisaron que, al mantener el reloj adelantado una hora, la salida del sol ocurrirá más tarde según la hora oficial. Para evitar afectaciones a las actividades sociales en las primeras horas del día, se retrasará 30 minutos la entrada a las escuelas y centros de trabajo desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 14 de marzo de 2027, período en el que debía aplicarse el horario normal.

Asimismo, se indica que los jefes de las entidades, de común acuerdo con la organización sindical, ajustarán el horario de trabajo conforme a lo dispuesto en el Artículo 223.2 de la Ley 189, Código de Trabajo, de 30 de julio de 2026, sin que ello represente afectación alguna al salario de los trabajadores.

En las entidades que laboran de forma continua, también podrán ajustarse los horarios de entrada y salida en correspondencia con las características de las actividades y procesos que se realizan, con el objetivo de atenuar los inconvenientes derivados del actual horario de verano.

Con esta decisión, el país busca proteger a la población y la economía de los efectos del cerco energético, priorizando la estabilidad del suministro eléctrico y el bienestar de los trabajadores y estudiantes.

Cubadebate