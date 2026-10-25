Reciclarte, un taller para explorar creatividades (+fotos)

Desde una mirada integradora del arte, la Sala de Conciertos José White acoge desde hace dos años el taller de artes plásticas Reciclarte. En días recientes el proyecto, que integran cerca de 50 niños y adolescentes, inauguró una exposición con obras cuyos creadores oscilan entre siete y 14 años.

“Tenemos abierto el taller desde agosto del 2024. Hay niños que empezaron con nosotros desde el primer día. Hemos abierto varias convocatorias desde ese momento y tenemos actualmente varios grupos de niños, algunos más pequeños están trabajando técnicas de dibujo a color y otros un poco más grandes crearon los trabajos a lápiz.

“Hemos pasado por varias etapas de la expresión artística desde los conocimientos de lo tridimensional y ahora estamos en la parte bidimensional, que es dibujo específicamente con lápices de colores”, explicó Ada Isabel Durán, una de las profesoras del taller

Amaya Abreu García, de diez años, es una de las niñas que integra la exposición del taller Reciclarte. “Me gusta estar en el taller porque aprendo cosas nuevas y eso es muy importante; además me enseñan muchas técnicas de dibujo y porque me gusta mucho colorear y el arte, los colores del arcoíris.

“Aprendo muchas técnicas como el puntillismo que siempre para colorear tienes que hacerlo suavecito para que no te salgan de las líneas, colorear con colores variados”.

Su mamá, Dania García Cruz, reconoce los beneficios de integrar a los pequeños a este proyecto creativo. “Yo la matriculé porque veo que la niña tiene aptitudes, le gusta mucho la pintura. Las maestras son excelentes, le enseñan muchas maneras de dibujar y la niña ha crecido mucho. Creo que eso le aporta mucho para el día de mañana.

“A ella le gusta mucho el arte y se ha desarrollado muy bien. Estoy muy contenta con este taller y creo que es muy buena opción para todos los niños”.

La inauguración de la exposición incluyó un ejercicio de creación en el que los padres también tuvieron que desarrollar un proyecto creativo a partir de las artes plásticas, lo que contribuye a afianzar los lazos entre profesoras y la familia.

Ada Isabel pormenoriza el proceso de preparación previo a esta exposición que llenó de colores y calor humano el lobby de la Sala White. “Llevamos varios meses de trabajo continuo para esta exposición.

“Ellos se han preparado, han evolucionado, han hecho mucho trabajo de reproducción y han conocido varias técnicas, como el dibujo con líneas, como es la técnica del puntillismo que hay varios trabajos. Los niños van desarrollándose y mejorando sus habilidades continuamente y el trabajo creativo. Están haciendo bellezas”.

Además de contribuir a la preservación de la memoria histórica y la identidad cultural, el proceso favorecerá el acceso a las fuentes documentales para las presentes y futuras generaciones



Se suma los beneficios que reporta el taller a la capacidad creativa y la imaginación de sus integrantes, la oportunidad que abre a la institución, otrora Liceo Artístico y Literario de Matanzas, de conquistar nuevos públicos entre los niños y jóvenes que son parte del taller de artes plásticas y sus familiares.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26