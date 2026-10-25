Cocodrilos aplastan 13-3 a Leopardos y suman cuatro victorias seguidas

Los Cocodrilos de Matanzas ganaron por nocaut 13 carreras por 3 a Villa Clara, en siete entradas, en el inicio de la quinta subserie de la 65 Serie Nacional de Béisbol.

El zurdo Yamichel Pérez fue el ganador, lanzó seis innings, permitió seis hits y tres carreras limpias, ponchó a cuatro y no dio boletos. Haziel Suárez cerró con una entrada sin hits ni carreras y dos ponches.

La ofensiva se hizo sentir de principio a fin, Adrián Pérez se fue de 4-4 con tres impulsadas, Hanyelo Videt remolcó dos y anotó dos veces, y Aníbal Medina, Andrys Pérez (jonrón incluido), José Prens y Dariel Rojo también empujaron carreras. Eduardo Blanco aportó doble, dos boletos y una carrera anotada, y José Noroña impulsó una y anotó dos.

Con este resultado, el equipo dirigido por Armando Ferrer, tiene balance de 11 victorias y 6 derrotas, con cuatro triunfos consecutivos, y buscará igualar la subserie a tres ante los Leopardos.