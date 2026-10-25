25 de octubre de 2026

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El patrimonio matancero en el corazón de la vanguardia

25 de octubre de 2026 Lizt Lauren García Hoyos

En el otrora palacete del Conde de La Diana, ubicado en la concurrida calle Milanés en Matanzas, asistieron estudiantes de la escuela primaria Julio Pino Machado para conocer sobre la muestra recientemente inaugurada, «La Atenas de Cuba, 333 aniversario».

Luego de ser entonadas las notas de nuestro himno de Bayamo, el Grupo de Restauración y Gestión San Jorge junto a su Proyecto Sociocultural Casas de Referencia y otros colaboradores, encabezaron este intercambio con los pioneros quienes se mostraron atentos a cada detalle ofrecido.

Esta exposición única se dio a conocer en anteriores espacios para un público más grande, previo al pasado 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana.

Milvia Rivero Leicea, especialista de Relaciones Públicas del Grupo San Jorge, precisó que la misma se compone de objetos, imágenes y textos que honran el quehacer de la matanceridad desde el 1693, año de fundación de la casa.

Los encargados de la iniciativa percibieron la importancia de que nuestros niños se acerquen más al patrimonio de su ciudad, en especial durante jornadas conmemorativas.

Dicha actividad transcurrió entre sabiduría y diversión, encuentro intergeneracional que marcó en los pequeños un fuerte sentido de identidad y orgullo.

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