Archivo Histórico de Matanzas avanza en la digitalización de sus fondos

El Archivo Histórico provincial de Matanzas avanza en la organización de su proceso de digitalización, una iniciativa destinada a facilitar el acceso, la consulta y la difusión de los documentos históricos que conserva la institución.

Entre los primeros avances sobresalen los trabajos con documentos relacionados con la esclavitud y las actas capitulares fundacionales. La digitalización permitirá agilizar la clasificación y búsqueda de información, ampliar las posibilidades de investigación y acercar estos fondos a un mayor número de personas, sin barreras geográficas.

Además de contribuir a la preservación de la memoria histórica y la identidad cultural, el proceso favorecerá el acceso a las fuentes documentales para las presentes y futuras generaciones. La consulta digital también puede reducir la manipulación de los originales y contribuir a su conservación.

Aunque actualmente el proyecto se encuentra en una etapa organizativa, el Archivo cuenta con especialistas jóvenes y preparados para impulsar esta labor. La institución prevé avanzar próximamente hacia nuevas etapas que permitan poner sus recursos documentales al alcance de investigadores, estudiantes y de la población en general.