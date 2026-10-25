De la fábrica al barrio: la UEB Colón vende sin salir de casa
La Unidad Empresarial de Base (UEB) Colón, perteneciente a la Empresa de Bebidas y Refrescos EMBER Matanzas, comenzó a vender sus producciones al por menor en un kiosco.
Lo conocí en conversación con Alain Montero Fabelo, jefe de producción. La actividad forma parte de las normas complementarias: resoluciones del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) y de otros organismos. El servicio está contemplado dentro del eje de la gestión económica, No forma parte directa de las medidas que recogen las transformaciones económicas y sociales que se implementan en Cuba.
El kiosco, ubicado a la entrada de la UEB, fue construido y habilitado por los propios trabajadores de la unidad. Hasta ahora tienen a la venta vinagre y sirope concentrado a granel, producido en la propia unidad. Dos trabajadores de la entidad son los encargados de la venta, en el horario de 8:00 am hasta el mediodía. El pago se hace por transferencia, por lo que no se utiliza efectivo.