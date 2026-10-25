De la fábrica al barrio: la UEB Colón vende sin salir de casa

La Unidad Empresarial de Base (UEB) Colón, perteneciente a la Empresa de Bebidas y Refrescos EMBER Matanzas, comenzó a vender sus producciones al por menor en un kiosco.

Lo conocí en conversación con Alain Montero Fabelo, jefe de producción. La actividad forma parte de las normas complementarias: resoluciones del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) y de otros organismos. El servicio está contemplado dentro del eje de la gestión económica, No forma parte directa de las medidas que recogen las transformaciones económicas y sociales que se implementan en Cuba.

El kiosco, ubicado a la entrada de la UEB, fue construido y habilitado por los propios trabajadores de la unidad. Hasta ahora tienen a la venta vinagre y sirope concentrado a granel, producido en la propia unidad. Dos trabajadores de la entidad son los encargados de la venta, en el horario de 8:00 am hasta el mediodía. El pago se hace por transferencia, por lo que no se utiliza efectivo.

Según Montero Fabelo tienen pensado crecer en productos, tanto elaborados en la UEB como mediante encadenamiento productivo.