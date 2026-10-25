Evolucionan favorablemente heridos de accidente en Carbonera

Solo cuatro pacientes permanecen hospitalizados de los heridos del accidente ocurrido este viernes en la via rápida Matanzas-Varadero, cerca del poblado de Carbonera.

La directora general de Salud en Matanzas, doctora Yamira López Peña, explicó que los cuatro pacientes reportados en un inicio como graves evolucionaron de forma favorable y hoy no tienen peligro para la vida.

Dos de ellos están ingresados en la sala de Ortopedia y los otros dos en la de Cirugía del Hospital provincial Clínico-Quirúrgico Comandante Faustino Pérez Hernández, de la ciudad de Matanzas.

El resto de los lesionados recibieron el alta médica. Entre ellos se encuentran dos niños.

Por su parte, el servicio provincial de Medicina Legal identificó al fallecido como Juan Eduardo Lorente Aguiar, de 77 años de edad.

El accidente se produjo en la mañana del viernes cuando un camión de transportación de pasajeros de propiedad privada perdió el control. Luego se incrustó contra uno de los postes que sostenía las señaléticas en la intersección de la vía rápida y la entrada al Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez.

Transmitimos nuestro pésame a los familiares y amigos de la persona fallecida y deseamos pronta recuperación a los heridos de este accidente masivo de tránsito.