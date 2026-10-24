Varadero.- El III Fórum por la Innovación de la Sucursal CUBATUR volvió a demostrar cómo el talento, la creatividad y el compromiso se ponen al servicio de perfeccionar los procesos en esta reconocida agencia de viaje, Vanguardia Nacional por sus integrales resultados económicos y sindicales.

Justo por eso fueron premiadas innovaciones que potencian la transformación digital de la gestión y la relación proveedor cliente, lo que asegura la adopción de decisiones informadas, minimizando así los riesgos de error, resumió en su perfil de Facebook el destacado investigador Milton Francisco González Zayas.

Añadió que también recibieron lauros trabajos que integran las áreas de operaciones y comercial, proveyendo así ruta segura para que en CUBATUR Varadero se generen experiencias significativas y memorables para los clientes del es destino.

Ponderó el esmero y cuidado a los detalles con los que el equipo de la agencia preparó la jornada, caracterizada por nutrida participación de de representantes, guías, otros funcionarios de la Sucursal y agentes de las formas de gestión no estatal que les colaboran.

El evento evidenció cuán sustantivos son los aportes que se hacen en CUBATUR Varadero para solucionar los problemas y afrontar los retos de desarrollo de esta entidad, que es y será cada vez más competitiva gracias al talento, creatividad, compromiso y entrega los integrantes de su cohesionado equipo de trabajo.

En el cierre, destacó, se hizo “gala de la originalidad que les caracteriza, y se mostraron en caravana de motos Harley Davidson, Jeeps y otros vehículos por toda la 1ra avenida del balneario, desplegando los símbolos de identidad de CUBATUR”.

Cubatur se sumó así a los colectivos hoteleros y extrahoteleros que ya han celebrado estos certámenes en la base, como antesala del III Fórum de Ciencia y Técnica del sector turístico, convocado para el Centro de Convenciones Plaza América los días 11 y 12 de noviembre, y el 13 de ese mismo mes tendrán lugar la premiación y clausura en el Salón Plenario del Hotel Internacional de Varadero.

Fotos: Milton Francisco Gonzáles.