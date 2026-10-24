Premio Fundación, un guiño a la literatura desde Matanzas

Cada año, durante la Jornada de la Cultura Cubana, los escritores en Matanzas dedican siempre un espacio a promover, debatir, conocer e impulsar lo más destacado de la literatura contemporánea en varios géneros.

El premio Fundación de la Ciudad de Matanzas convocó este año en los géneros teatro, narrativa y literatura para niños y jóvenes. La edición de este 2026, celebrada entre el 14 y el 15 de octubre en curso, se dedicó al guionista Senel Paz, Premio Nacional de Cine.

ITINERARIO DE UN PREMIO LITERARIO EN MATANZAS

Con un Miércoles de Poesía que se dedicó al joven poeta Tomás Escobar, con la presencia de Arístides Vega Chapú y Lidia Meriño, comenzaron en Matanzas las actividades del Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas.

La segunda jornada del evento inició con el panel Notas sobre dramaturgia, literatura infantil y narrativa en Cuba. En su panorámica sobre la narrativa cubana contemporánea, el periodista, profesor y escritor Rafael Grillo, director de la revista El Caimán Barbudo aseveró que, si tiempo atrás los máximos exponentes de este género se encontraban en Villa Clara, actualmente en Matanzas existe un foco muy interesante de autores que destacan a nivel nacional.

De ello da fe que el Premio Celestino de Cuento en sus últimas cuatro ediciones ha quedado en manos de los matanceros Náthaly Hernández Chávez, en 2023, por La figura en el puente; Andy Jorge Blanco, en 2024, con el cuaderno Morir un poco; Raúl Piad, en 2025, por Donde se marchitan los olivos; y Humberto Fuentes, por su libro Cubacabana.

Jenny Pupo, directora de la editorial Cauce, de Pinar del Río y estudiosa de la literatura infanto-juvenil, se refirió a la relación entre los autores, los lectores del género y el libro infantil como producto.

Consideró que aunque la Biblioteca del Pueblo edita cada año clásicos de la literatura cubana, como Eliseo Diego y Dora Alonso, más allá de esos autores que cuentan con cerca de 50 años de promoción, queda la deuda con escritores que hoy están trabajando.

Significó igualmente que, por un lado, existen muchas dificultades para la publicación de libros por lo costoso del proceso de impresión y, por otro, se producen muchos animados, continúan apareciendo canciones infantiles, obras de teatro que llevan a la escena o a las pantallas las obras literarias.

Enfatizó, asimismo, que el desarrollo de la literatura para niños y jóvenes debe asumirse como una política de país, no desde los esfuerzos individuales de editoriales como Matanzas, Aldabón y La Luz.

En el caso de la dramaturgia, la crítica e investigadora teatral, la escritora, editora, profesora e investigadora cubana Vivian Martínez Tabares sistematizó los dramaturgos cubanos pertenecientes a las diferentes generaciones.

Según sus apreciaciones existe en la escritura teatral hoy una vuelta al pasado frecuente, a los artistas, a los personajes históricos y una preocupación constante por el tema de la mujer.

Comentó que el eje temático de los textos en la actualidad se centra en el debate entre lo viejo y lo actual, la necesidad de desterrar viejos patrones y que se hace con el elemento de lo viejo.

La mañana sirvió igualmente para desarrollar el panel Senel en el cielo con diamantes, en el que Maylan Álvarez, Náthaly Hernández Chávez y Laidi Fernández de Juan se enfocaron en el análisis en diferentes obras de Senel Paz, quien recibió El libro alto, la más importante distinción del Centro provincial del Libro y la Literatura.

Asimismo, la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura de la Universidad de Matanzas entregó reconocimientos a Senel Paz por su sostenida labor en la educación literaria, Maylan Álvarez, Vivian Martínez Tabares, Laidi Fernández de Juan, Alfredo Zaldívar, Arístides Vega Chapú, la Casa de las Letras Digdora Alonso y el Centro provincial del Libro y la Literatura.

VARIOS PREMIOS, UNA CIUDAD Y EL NACIMIENTO DE NUEVOS LIBROS

Como conclusión de la jornada se entregaron los Premios Fundación de la Ciudad de Matanzas 2026 en la Sala de Conciertos José White.

En Cuento el jurado integrado por Rafael Grillo, Mariela Barona y Arístides Vega Chapú entregó el reconocimiento a Pieles Rotas, de David Martínez Balsa, de La Habana.

“Es un libro sobre las personas travestis, transexuales y transgénero. Explora los personajes que recoge el libro, aborda la forma en que las personas asumen su identidad, su batallar por su derecho a ser reconocidos y respetados”.

En Literatura para niños y jóvenes, La brújula del pirata, de Alexis Manuel García Artiles, obtuvo el premio concedido por Yunier Riquenes, Lizeth Prego y Jenny Pupo.

“Es una novela de aventura histórica porque es un personaje que existió en realidad: un héroe de la guerra, un latinoamericano ilustre y un tanto desconocido, cuya vida se fue moviendo en los deseos de venir a liberar a Cuba aunque no pudo hacerlo.

“Él tenía el sueño de hacer una flota naval mambisa para oponerse a la gran armada española; en ese afán secuestra un buque español, le quita el nombre al buque, que era Moctezuma, escribe Céspedes sobre la bandera española, iza la bandera cubana y se va a la mar”.

La soledad amorosa de Carlos Manuel de Céspedes, de Yerandy Fleites, fue la selección de Vivian Martínez Tabares, Osvaldo Cano y Nelson Beatón en Teatro.

“Es una obra que se pasa sobre la vida del Padre de la Patria. Es una visión intimista sobre ese hombre que explica su sentido común como cubano, desde los grandes debates de la Cuba contemporánea y su visión en el mundo.

“Volver al Padre de la Patria, desde el teatro siempre, creo que es esencial en los momentos que corren porque nunca está de más volver a tocar la campana”.

La segunda parte del evento sirvió para la entrega del Premio Nacional a la Mejor Edición del Sistema de Ediciones Territoriales 2026 a Alfredo Zaldívar y Maylan Álvarez y el Premio Honorífico Fundación de la Ciudad de Matanzas al escritor y guionista Senel Paz, Premio Nacional de Cine.

“He pasado unos días estupendos reencontrándome con amigos, con la literatura, con libros hechos aquí en Matanzas con mucho cariño, con autores jóvenes y autores menos jóvenes y con un trabajo que me ha encantado y me ha estimulado mucho.

“Yo creo que es uno de los días en que más me ha gustado por este inmenso cariño que me han manifestado aquí. Estoy muy agradecido. Me he enamorado de un equipo que trabaja mucho; he visto el amor y la verdad con que lo hacen”.

Se presentaron así mismo los libros ganadores en la edición anterior del Fundación: Azul Mayerhold (teatro), de Nelson Beatón; Lobotomía (poesía), de Tomás Escobar; Dios los cría (novela), de Luis Alberto Leal; y Máscaras y relatos. La poesía de Luis Marimón (ensayo), de Milene Aguilera.

“Vivimos una jornada bien intensa de apenas un día y medio. Siempre el Premio Literario ha durado hasta tres días incluso. Estamos muy felices de poder celebrar, en medio de las carencias y las situaciones que estamos viviendo en el país, un evento como este. Ha costado bastante, pero lo llevamos a buen fin”, valoró Alfredo Zaldívar, director de Ediciones Matanzas.

Actuaron en la clausura la pianista María de los Ángeles Horta y la compañía Danza Espiral, con coreografía y dirección de Lilian Padrón, Premio Nacional de Danza 2026.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26