El agua en Matanzas: en el centro de los análisis de viceprimera ministra Inés María Chapman

La viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chapman Waugh, evaluó en Matanzas los problemas con el abasto de agua y el plan de recuperación de fuentes y motores para el bombeo.

En intercambio con trabajadores del sector hidráulico reconoció que existen muchos problemas y que la falta de agua es la principal queja de la población, aunque, les dijo, que puede hacerse más y los llamó a ejecutar un plan integral en los sistemas de bombeo de las principales ciudades y cabeceras municipales.

Las afectaciones por falta de corriente en los campos de pozos para bombear agua alcanzan las 265 mil personas. Luego de la provincia de Artemisa resulta esta la de mayores complejidades con el abasto del vital líquido al pueblo.

“El objetivo es que no se detengan los bombeos y que la población, pese a las afectaciones eléctricas y la situación del país, reciba agua».

La Viceprimera Ministra instó a crear un plan integral entre diferentes organismos para encontrarle solución al abasto de agua a la población, ya sea con la garantía de corriente del sistema nacional, el empleo de grupos electrógenos y fuentes renovables de energía.

“Hay que identificar primero las fuentes principales en la cabecera provincial y en los municipios. Tenemos que evaluar bien esas fuentes: cuál es el alcance, cuáles son los pozos, los rebombeos asociados; si tienen grupo electrógeno, los que estén funcionando o no; qué es lo que hay que hacer para reparar los grupos electrógenos y qué cantidad de combustible se necesita. Hay que tener fecha de cumplimiento para poner apta a cada una de esas fuentes».

En otro momento del encuentro analizaron la situación con el servicio en el poblado de Boca de Camarioca, el cual presenta fallas e inestabilidad. Entre los municipios más afectados se encuentran Unión de Reyes, Martí, Colón, Jovellanos, Perico y Los Arabos.

En el sistema de pozos de Bello, que abastece la zona industrial y Versalles, en la ciudad de Matanzas, ejecutan un mantenimiento a la línea eléctrica para reducir los disparos y salidas de los equipos, por el mal estado de esta.

El rescate del campo de cinco pozos de La Julia permitirá bombear 200 litros de agua por segundo, lo que beneficiará a la ciudad de Matanzas. En las cabeceras municipales instalarán turbinas con el empleo de paneles solares, que sirvan de llenaderos para abastecer a los carros cisternas.