Fidel Castro: “¡Esas sí son elecciones!” (+fotos)

Aquel día se consolidaba la confianza en la Revolución y en Fidel Castro, quien ese domingo visitó la provincia para comprobar la marcha de las elecciones a los órganos del Poder Popular provincial, regional y municipal. Recorrió tres centros de votación donde intercambió con el pueblo, siendo recibido con entusiasmo y alegría.

En el mes siguiente el líder de la Revolución cubana realizó un análisis minucioso de lo que representó ese día para la patria, al hablar en el acto central en conmemoración del XXI aniversario del ataque al cuartel Moncada, efectuado en la explanada frente al Estado Mayor del Ejército Central, en Matanzas:

Con gran emoción expresó que se sentía regocijado puesto que: “Las elecciones que acaban de tener lugar en Matanzas han sido las más puras en la historia de nuestro país” , alegando: “elecciones sin componendas, sin fraudes, sin demagogia, sin politiquería. Nadie tuvo necesidad de aspirar, porque no fueron las aspiraciones personales las que determinaron la nominación de un candidato sino las aspiraciones colectivas. Sin campañas electorales, porque la campaña electoral aquí es la propia vida del hombre, nominado por el pueblo; su campaña electoral es su propia biografía, su conducta a lo largo de su vida, y su página de servicios a la patria”.

Sobre la masiva participación del pueblo, reflexionó: “¡Jamás se produjeron unas elecciones con tanto entusiasmo! Jamás en Cuba —ni en la época en que votaban hasta los muertos— hubo una participación de más del 90% en las elecciones. Y lo extraordinario es que esa participación de más del 90% se produjo no solo en la primera vuelta, sino también en la segunda vuelta”.

Expresó que eran una elecciones del pueblo revolucionario, donde todos estaban involucrados en su organización:

“Primera vez que en Cuba se celebran unas elecciones sin bayonetas y sin fusiles a las puertas de las escuelas. Y esto es lógico, porque estas no eran elecciones de rapiña, no era una pugna por repartirse un botín, sino las elecciones del pueblo revolucionario, organizadas por el pueblo revolucionario, y para el servicio del pueblo revolucionario, con la participación incluso de los pioneros, ayudando a organizar esas elecciones, con un entusiasmo por parte de las masas sin precedentes en ninguna otra elección en la historia de nuestro país. ¡Esas sí son elecciones!”

Clasificó la jornada como un éxito extraordinario y hizo extensiva su felicitación a los que participaron:

En sus palabras habló sobre el importante papel del pueblo en la Revolución cubana:

“¡Nuestro recurso natural más importante es nuestro pueblo y a ese pueblo hay que prepararlo para el futuro!

«Si cuando hacemos un recuento de los puntos de partida de esta generación de 1953 hasta hoy podemos sentir alguna satisfacción y algún aliento del camino recorrido y de los éxitos logrados, eso nos debe servir, sobre todo, de estímulo para mirar hacia el porvenir y para trabajar por el porvenir de nuestro pueblo y por el porvenir de la humanidad.

«Esa es la conclusión más justa que podemos sacar del recuento de todos estos años.

«Nunca como ahora hemos tenido una convicción tan completa de que nuestro pueblo marchará exitosamente, marchará victoriosamente hacia adelante. No habrá obstáculos, no habrá dificultades que no sea capaz de vencer.

«Este es un pueblo magnífico, y ustedes, matanceros, en estos meses y en estos días lo han demostrado, con ese caudal inagotable de entusiasmo, de energía, de cooperación, de espíritu revolucionario. La actitud de ustedes consolida nuestra confianza en la Revolución”.