21 de octubre de 2026

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«Hijos de Matanzas»: cultura que nace en las aulas

20 de octubre de 2026 George Carlos Roger Suárez

«Hijos de Matanzas» es el título de la gala desarrollada por estudiantes y profesores de la Universidad yumurina para celebrar el Día de la Cultura Cubana.

El evento, que también se dedicó al aniversario 333 de la urbe yumurina y tuvo como escenario el teatro Julio Antonio Mella en la casa de altos estudios con la presentación de obras de danza contemporánea, canto y audiovisuales.

 

Acerca de cada una de esas manifestaciones con las que se evocó una faceta de la identidad matancera, Ivis Nancy Piedra Navarro destacó que el propósito es colocar a la universidad en la vanguardia cultural de la provincia.

Su coordinadora destacó el crecimiento del evento. Hoy participan más jóvenes y manifestaciones que en ediciones anteriores.

«Hijos de Matanzas» nació como iniciativa de la carrera de Licenciatura en Educación Artística, y busca resaltar el papel del movimiento de los jóvenes aficionados al arte de la institución.

Esta gala, a la que asistieron educadores y estudiantes de la Educación Superior, así como vecinos de la comunidad de Gelpis, mantiene vivas las raíces cubanas y la entrega a una generación que las hace suyas. Desde el aula universitaria, Matanzas se reconoce en sus hijos.

  • Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de la Universidad de Matanzas

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