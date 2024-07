Nada es imposible hoy, porque hemos crecido y ya no somos los mismos que años atrás. Cubano, esa dulce palabra como nos decía José Martí, es un ser que crece y que pone su condición de cubanía por encima de todos los atributos que pueda poseer.

Fernando Ortiz lo dijo con claridad meridiana: «La cubanía es la vocación de ser cubano, nazca donde nazca, viva donde viva y respire donde respire.» Y esa vocación es imbatible. También a lo largo de los años he visto muchos cubanos que no viven en su Patria, amarla, venerarla y serle fiel.

Quiere decir que para ser cubano no hay que circunscribirse a ninguna geografía, es una condición del alma y del espíritu. Nada la puede achicar, nada la condiciona. Algunos incluso ofrendaron su vida por defenderla, como Carlos Muñiz Varela o Lourdes Casal, que vino a morir a Cuba y está enterrada en el panteón de los nobles patriotas cubanos. O muchos otros, historiadores, maestros, escritores o coleccionistas, como el insigne Emilio Cueto, que atesora en su casa de Washington parcelas sensibles de cubanidad, de un valor incalculable. En fin, muchos que ahora verán sus sueños realizados, sueños de confraternidad, justicia y equidad, hombres y mujeres del pueblo que no olvidan sus orígenes y que son hijos de esta isla, como nosotros.

Recuerdo que Fidel dijo ante cubanos que llegaron en la década del 70 a apoyar a la Revolución: «La Patria ha crecido.» Eso no lo olvidaremos nunca. Y la Patria ha crecido en madurez porque el tiempo es implacable y pone las cosas en su sitio. El cubano de hoy no es el mismo, nuevos imaginarios han aparecido en nuestras vidas, nuevas acciones, nuevos propósitos, nuevos sueños…

Los afectos, por ejemplo, no están determinados por la cercanía o la lejanía, sino por la magia de las nuevas tecnologías. Y los valores se miden desde otras perspectivas; el ciberespacio, por ejemplo. Somos ciberabuelos, ciberpadres, ciberhermanos, ciberamigos… La distancia física no es un obstáculo para la comunicación y el entendimiento de las personas. Estamos todos a la distancia de un clic, no exento de afectividad.

Así que el cubano de hoy, viva donde vida, respire donde respire, nos habla al oído con múltiples soplos de afectos, aunque quizás menos cercanos pero más frecuentes. El ciberespacio nos mantiene unidos con vínculos indestructibles que antes no existían. Ya no hay motivo para establecer distancias que el tiempo antiguo nos trazó como un flagelo o un muro de contención. Ahora más que nunca estamos unidos por redes afectivas que borran distancias físicas o temporales. El tiempo es otro; el tiempo es hoy y ahora, y no mañana.

Vivamos el tiempo de los afectos y el diálogo permanente. Apoyemos esta ley que nos une en un sólido abrazo planetario. Cubano es aquel que ame su tierra, que no la mancille, que le dignifique con sus abrazos cálidos o nostálgicos, esté donde esté, viva donde viva. Cubano es el que lleva tatuado en su corazón la estrella solitaria.

Ese será el que asuma los deberes y respete las garantías de la Constitución de la República. El que disfrute a plenitud la condición ciudadana que ampara esta ley y nos hace mejores, más justos y más contemporáneos.

¡Que viva la hermandad entre todos los cubanos!

(Miguel Barnet/Palabras en la Asamblea Nacional del Poder Popular, durante la discusión del proyecto de Ley de Ciudadanía)