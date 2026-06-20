Trabajadores matanceros participan en el saneamiento de la ciudad (+fotos)

Desde bien temprano en la mañana de este sábado, trabajadores de la Empresa de Comunales de Matanzas, de conjunto con las entidades de nuestra provincia, laboraron en diferentes tareas de saneamiento en cada consejo popular en un trabajo voluntario convocado a nivel provincial.

Participaron, además, en dichas acciones miembros de la Central de Trabajadores de Cuba, el Gobierno, el Partido, así como organismos de Comercio, Gastronomía, Salud, Educación, Hidrología y Materiales de la Construcción; por solo citar algunos de los involucrados.

Noel Sánchez Roque, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno provincial, comentó que el propósito de este trabajo es ayudar en la higienización de las calles eliminando la mayor cantidad de microvertederos existentes. Entre algunas de las tareas a realizar estuvo la chapea de áreas verdes en centros educacionales y de Salud.

Un ejemplo de ello fue el basurero ubicado en la calle Daoiz y San Gabriel, del cual Dilma Ávila Silvera, delegada de la circunscripción 23 comentaba que dicho vertedero llevaba tres meses sin ver pasar el camión de la basura, un hecho que en todos sus años de trabajo nunca había ocurrido.

“En esta zona del municipio generalmente transitan dos camiones de recogida de desechos, pero debido al déficit de combustible existente en el país, se dispuso de uno solo, lo que ocasionó la acumulación en puntos como estos en los que no se podía pasar a recoger la basura”, declaró para el Periódico Girón, Bárbara Gutiérrez Álvarez, presidenta del Consejo Popular Matanzas Oeste.

Por otra parte, varios matanceros mostraron su gratitud durante la recogida, como fue el caso de Mayelín y Yarelis, quienes brindaron agua, café o algún objeto de limpieza necesario a las personas que laboraban en el lugar.

Días como estos serán réplicas en las próximas semanas, según la disponibilidad de combustible existente en la provincia, para así evitar el crecimiento de la basura en nuestra ciudad.

✍️📸 Beatriz Mendoza Triana/

periódico Girón