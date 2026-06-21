Premian proyecto matancero que integra el ideario Martiano con la Educación

El proyecto «Educar con José Martí en la Escuela Cubana», gestado y promovido desde la Universidad de Matanzas recibió recientemente el Premio Academia de Ciencias de Cuba.

El reconocimiento valida varios años de trabajo sistemático de una selección de maestros y profesores participantes en la iniciativa, según la nota publicada en la página institucional de la principal casa de altos estudios de la provincia.

Este proyecto de investigación que lideró el Doctor en Ciencias y destacado académico Elmys Escribano Herbis, concibe al Héroe Nacional como un contenido transversal en el Sistema Nacional de Educación para formar a las nuevas generaciones bajo la influencia permanente del ideario del Apóstol de Cuba.

Sus principios éticos, estéticos y patrióticos se integran de manera atractiva y coherente a muchas asignaturas, actividades extraescolares y los proyectos educativos institucionales.

Uno de los objetivos del proyecto reconocido es honrar siempre a José Martí, pero no como efeméride o en alguna conmemoración específica, sino convertirlo en un acompañante cotidiano del sistema de enseñanza – aprendizaje de los niños, adolescentes y jóvenes en el país.

El premio otorgado por la Academia de Ciencias de Cuba al proyecto matancero es mucho más que un lauro para sus promotores.

Es la certeza de que el legado del Apóstol de Cuba es una necesidad pedagógica y una práctica innovadora con el fin de alcanzar la necesaria eficacia, calidad y mayor sentido humanista en el proceso docente educativo.

Con información de la Universidad de Matanzas