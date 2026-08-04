4 de agosto de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Anuncian Festival Timbalaye en Matanzas

4 de agosto de 2026 María Elena Bayón Mayor

El 18 Festival Timbalaye, La Ruta de la Rumba, llegará a la ciudad de Matanzas, este 26 de agosto, informó el comité organizador de dicho evento.

Se prevé la realización de acciones dedicadas este año al Cimarronaje y al 10mo aniversario de la declaratoria de la Rumba como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Habrá mesa de opinión, presentación de libros, de proyectos socioculturales, y el esperado encuentro La rumba en el Barrio, entre otros.

Los escenarios serán el Centro Cultural Callejón de las Tradiciones, en el barrio de Pueblo Nuevo y el Parque de la Aurora, en el barrio La Marina.

Vale resaltar que este intercambio de carácter nacional inicia sus sesiones del 25 al 28 en Camagüey, ciudad que se viste de colores con el Festival Internacional Timbalaye – La Ruta de la Rumba, que tendrá como subsede a Matanzas el día 26, en un festejo que abarcará «la vía cultural entre el San Juan y el Yumurí».

Más entradas

Restablecido el Sistema Eléctrico Nacional tras nueva desconexión total

4 de agosto de 2026 Redacción Radio26

Museo Palacio de Junco: Cimiento de nuestro futuro

4 de agosto de 2026 Melissa Guerra Domínguez

Apuesta Cuba por desarrollar el ferrocarril junto a Rusia

4 de agosto de 2026 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *