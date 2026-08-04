Anuncian Festival Timbalaye en Matanzas

El 18 Festival Timbalaye, La Ruta de la Rumba, llegará a la ciudad de Matanzas, este 26 de agosto, informó el comité organizador de dicho evento.

Se prevé la realización de acciones dedicadas este año al Cimarronaje y al 10mo aniversario de la declaratoria de la Rumba como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Habrá mesa de opinión, presentación de libros, de proyectos socioculturales, y el esperado encuentro La rumba en el Barrio, entre otros.

Los escenarios serán el Centro Cultural Callejón de las Tradiciones, en el barrio de Pueblo Nuevo y el Parque de la Aurora, en el barrio La Marina.

Vale resaltar que este intercambio de carácter nacional inicia sus sesiones del 25 al 28 en Camagüey, ciudad que se viste de colores con el Festival Internacional Timbalaye – La Ruta de la Rumba, que tendrá como subsede a Matanzas el día 26, en un festejo que abarcará «la vía cultural entre el San Juan y el Yumurí».