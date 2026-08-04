Restablecido el Sistema Eléctrico Nacional tras nueva desconexión total

A las 11:35 de este martes, quedó restablecido el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras la desconexión ocurrida durante la noche del domingo, informó la Unión Eléctrica de Cuba.

Como parte del proceso de recuperación de la generación eléctrica, se incorporó al sistema la Unidad 8 de la Central Termoeléctrica Máximo Gómez, informó la entidad.

La UNE había comunicado previamente que, durante el proceso de restablecimiento del SEN, eventos meteorológicos adversos provocaron afectaciones sobre la red eléctrica, con incidencia directa en las unidades generadoras que se encontraban en línea.

De acuerdo con la información ofrecida por el organismo, estas afectaciones incidieron en los avances alcanzados durante la recuperación del sistema, por lo que se mantuvieron activos los protocolos establecidos y se trabajó de manera ininterrumpida para revertir la situación.

La nueva desconexión total del SEN fue informada por la Unión Eléctrica a las 10:43 p.m. del domingo. La entidad precisó que, en la jornada anterior, se había producido una caída parcial en la zona occidental luego de un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV Matanzas-Cienfuegos y Matanzas-Santa Clara, lo que provocó la división del sistema y posteriormente la salida de la zona occidental.

Desde ese momento, la UNE activó los protocolos de restauración y mantuvo informada a la población sobre la evolución del proceso de recuperación.

Tomado de Cubadebate