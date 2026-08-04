Realizan en Matanzas taller de poses y puesta a punto de culturismo 

La directiva de la Asociación de Culturismo y Fitness de Cuba en Matanzas desarrolló la cuarta edición del taller de poses y puesta a punto del territorio.

La actividad contó con la presencia de miembros de su directiva, así como jóvenes que incursionarán por primera vez en los campeonatos junior y principiantes, previstos para desarrollarse a finales del presente mes.

Las temáticas abordadas fueron el enjuiciamiento, la puesta a punto en la etapa final de las preparaciones, así como las poses reglamentarias de cada modalidad.

Eliades Enrique Reynaldo Mesa, encargado de dirigir la parte práctica del evento, refirió que, previo a las competencias, se realizan varios talleres para que los participantes conozcan las poses de las diferentes categorías y los criterios que implementan los jueces a la hora de juzgar.

El evento desarrollado en la Casa de la Cultura Bonificación Byrne de Matanzas contribuyó a una mejor proyección escénica de los atletas sobre el escenario, a la vez que sirvió para eliminar el temor característico de la primera vez en un escenario de competición.

La familia del culturismo y el fitness matancero continúa trabajando de cara a futuros eventos y en la captación de nuevos talentos para una disciplina que continúa creciendo en el panorama nacional y provincial.