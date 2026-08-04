La espectacular imagen de la Vía Láctea tomada por un astronauta de la NASA

El astronauta de la NASA Don Pettit compartió la semana pasada una fotografía de la Vía Láctea capturada desde la Cúpula de la Estación Espacial Internacional (EEI), una imagen que él mismo calificó como una de sus “favoritas”.

La toma, obtenida con una cámara Nikon Z9, un objetivo Arri Zeiss de 15 mm y un sistema de seguimiento sideral T1.8 —que permite fotografiar las estrellas sin distorsión por movimiento—, muestra nuestra galaxia en todo su esplendor, con estrellas y nubes de polvo interestelar visibles desde la órbita terrestre.

En la fotografía también se aprecian parte de la estructura del laboratorio espacial y la curvatura de la Tierra, iluminada por las luces de las ciudades y el resplandor verdoso de la atmósfera. La imagen forma parte de un archivo de 1,2 millones de imágenes sin procesar que Pettit capturó durante su última misión en la EEI, una colección que documenta su paso por el espacio con un nivel de detalle y calidad técnica excepcional. (Con información de RT en Español)