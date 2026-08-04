Vive el arte en los talleres de Jovellanos
Como parte de las actividades del segundo mes de la actual temporada estival en el municipio de Jovellanos, la Casa de Cultura municipal Manuel Navarro Luna ofrece a la comunidad un variado programa de talleres artísticos.
Danza, teatro y artes plásticas son las disciplinas protagonistas de esta propuesta, concebida para el disfrute y la formación cultural de niños, jóvenes y adultos durante los meses de verano.
Los talleres de danza abarcan diferentes géneros y ritmos, desde la tradicional expresión folclórica cubana hasta manifestaciones más contemporáneas, mientras que los de teatro fomentan la creatividad, la expresión corporal y la improvisación escénica entre los participantes.
Paralelamente, el taller de artes plásticas invita a explorar técnicas de pintura, dibujo y modelado, estimulando la sensibilidad estética y el talento visual de los asistentes.
Esta iniciativa, que se desarrolla en la céntrica sede de la institución cultural, responde al propósito de dinamizar la vida artística local y ofrecer espacios de recreación sana y aprendizaje durante la etapa estival.
Los talleres son impartidos por instructores del Movimiento de Instructores de Arte, fundado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y en motivo del centenario de su natalicio el próximo 13 de este mes, trabajan con más ahínco y esmero, homenajeando así su filosofía de llevar el arte y la cultura a cada rincón de nuestro pueblo y comunidad.
De esta manera, Jovellanos reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura, brindando a su población opciones formativas y de entretenimiento que enriquecen el verano.
Estos espacios, abiertos a todos los interesados sin distinción de edad, constituyen una oportunidad única para descubrir o perfeccionar habilidades artísticas en un ambiente de sana convivencia y creatividad, fortaleciendo así el tejido social y cultural del municipio matancero.