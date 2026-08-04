4 de agosto de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Informan afectación en la telefonía móvil

4 de agosto de 2026 Redacción Radio26
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ETECSA informa que, debido a rotura del grupo electrógeno que da respaldo a uno de los centros principales que soporta servicios móviles  a nivel nacional, se afectan las numeraciones que inician con 52, 509, 598 y 599.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ETECSA informa que, debido a rotura del grupo electrógeno que da respaldo a uno de los centros principales que soporta servicios móviles  a nivel nacional, se afectan las numeraciones que inician con 52, 509, 598 y 599.

Nuestros especialistas laboran para restablecer los servicios.

  • Cubadebate

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