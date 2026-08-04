Informan afectación en la telefonía móvil

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ETECSA informa que, debido a rotura del grupo electrógeno que da respaldo a uno de los centros principales que soporta servicios móviles a nivel nacional, se afectan las numeraciones que inician con 52, 509, 598 y 599.

Nuestros especialistas laboran para restablecer los servicios.

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