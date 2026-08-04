Leyanis Pérez consagró la actuación cubana en Santo Domingo

Santo Domingo.–Leyanis Pérez cumplió con la responsabilidad de la abanderada y le regaló a la delegación cubana este lunes una medalla de oro, que no por esperada dejó de emocionar a los cubanos presentes en el estadio olímpico Félix Sánchez, y a los miles que, aún en medio de la crisis energética que atraviesa el país, buscaron alternativas para seguir el desempeño de nuestra flamante campeona mundial.

En la primera jornada del atletismo, dentro del estadio, Leyanis dominó sin excederse en el triple salto con marca de 14,78 metros, escoltada por su coterránea pinareña Liadagmis Povea, dueña de 14,71 metros, lo mejor que ha logrado en el año.

«No fue una competencia de grandes marcas, pero estoy muy contenta con el resultado y con haber cumplido con mi responsabilidad de aportar la medalla de oro a Cuba. Vine con la bandera y regreso a la Patria con el deber cumplido. Ahora es que esto comienza para nosotros», dijo la campeona centroamericana.

El atletismo también nos regaló el sensacional triunfo de Anisleidis Ochoa en los 5 000 metros. «La polaca», como la apodan sus compañeras, dosificó la carrera con tremenda maestría para colgarse su primera corona centroamericana y del Caribe.

Cuba ha brillado en estos juegos impulsada por sus luchadores, quienes aportaron la suma de diez títulos a la delegación. El judo no se quedó atrás, con seis coronas.

El hockey femenino nos regaló una de las actuaciones más memorables, al derrotar a México por la medalla de oro en tanda de penales. Las cubanas transitaron el torneo sin permitir goles y se apuntaron en los Juegos Panamericanos de Lima. Sus compañeros de equipo, en el sector varonil, hoy saldrán también por la medalla de oro.

Cuba cerró este lunes con más de tres decenas de medallas de oro y la tercera posición en el medallero regional. En la recta final de los Juegos, la cosecha seguirá aumentando, con más premios en el atletismo, el inicio de las pesas, el canotaje y las esperadas finales del boxeo.

La Isla ha cumplido en Santo Domingo. Nuestros deportistas se han sobrepuesto a las carencias que enfrenta hoy el pueblo cubano, y siguen poniendo en alto la tradición y la calidad deportiva de una nación asediada que sabrá salir adelante.

Tomada de Granma