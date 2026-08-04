4 de agosto de 2026

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Apuesta Cuba por desarrollar el ferrocarril junto a Rusia

4 de agosto de 2026 Redacción Radio26

Cuba se propone desarrollar el transporte ferroviario conjuntamente con Rusia, informó hoy el viceministro primero de Transporte de Cuba, Luis Roberto Rosés Hernández, en conversación con el sitio Prime.ru.

«El 70 por ciento del material rodante de nuestro país es de origen ruso, y estamos sumamente interesados en desarrollar diversos proyectos con el gigante euroasiático», precisó Rosés.

El directivo, quien participa en la Cumbre Internacional de Transporte que tiene por sede la capital rusa, igualmente destacó la prioridad que supone desarrollar el transporte ferroviario para Cuba, máxime en las circunstancias actuales de incremento del cerco económico estadounidense contra la Isla.

La Cumbre Internacional del Transporte es una plataforma que reúne a líderes municipales, dirigentes del sector del transporte y expertos reconocidos en tecnología e industria del sector.

En la cita se debaten estrategias de desarrollo urbano, soluciones a los desafíos más urgentes del transporte y se fortalece la cooperación internacional.

Tomada de Juventud Rebelde

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