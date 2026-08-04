Habilitan en Cuba trámite digital de protección social en la plataforma Soberanía

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba (MTSS) puso en marcha el nuevo Servicio de Trámite en Línea para la Solicitud de protección social, disponible en la plataforma digital Soberanía: www.soberania.gob.cu.

La herramienta digital, gratuita y sin consumo de datos móviles, permite que personas en situación de vulnerabilidad o allegados que conozcan su caso gestionen asistencia social, prestaciones monetarias o servicios, sin necesidad de desplazarse, informó la propia entidad en su perfil en Facebook.

Precisó el MTSS que el procedimiento digital complementa la atención presencial de las direcciones municipales de trabajo y los trabajadores sociales en los consejos populares, y fortalece el acompañamiento de la red Joven Club de Computación y Electrónica.

La actualización de www.soberania.gob.cu incorpora un instrumento de caracterización social para identificar hogares vulnerables según factores demográficos, económicos, de salud y cuidados, con prioridad para adultos mayores, madres jefas de hogar con varios hijos y bajos ingresos, así como familias con personas con discapacidad o encamadas.

Esa plataforma describe más de 300 trámites, de los cuales 15 ya se realizan en línea, entre ellos certificaciones del Registro Civil, renovación del carné de identidad y licencias de conducción, con trazabilidad y notificaciones oficiales en cada paso, a lo que se añade el presente servicio.

El principal desafío en la implementación de estos trámites, señalado por el Gobierno de la República y el Ministerio de Comunicaciones, es el cambio cultural que implica la transición hacia el Gobierno digital, junto con la necesidad de garantizar conectividad y alfabetización tecnológica para los sectores más vulnerables.

Tomado de Cubadebate