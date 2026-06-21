Feria Arte para Papá: El detalle de calzar los mismos zapatos (+fotos)

Desde el martes tuvo lugar en el centro histórico de la ciudad de Matanzas, la Feria Nacional de Artesanía «Arte para Papá», que con ofertas que van desde lo decorativo hasta lo utilitario, brindó un servicio que vale la pena explorar.

La misma contó con alrededor de ocho puntos de venta, en su mayoría de emprendimientos emergentes en la provincia, que con un sello propio y una consciente atención al público, apuntaron a la curiosidad colectiva.

La ciudadana Diley Santiago López, opinó que apreció un ambiente agradable unido a una gran cantidad de artículos variados para elegir a gusto del consumidor.

A pesar de que el valor de los productos no siempre logre tener correspondencia con el salario estándar de los citadinos, comenta que el factor calidad-precio es acertado. A pesar de que el valor de los productos no siempre logre tener correspondencia con el salario estándar de los citadinos, comenta que el factor calidad-precio es acertado.

Jaikel Barros Santana, concuerda en que la feria en esta particular ocasión se encuentró más surtida con ofertas de todo tipo y precios asequibles pese a las conocidas complejidades.

«Los vendedores son muy serviciales y cada vez percibo más gente acercándose a las distintas carpas, tuvo una buena afluencia de personas».

Desde la perspectiva de Olga Lidia Tápanes, quien confiesa no visitar a menudo este tipo de propuestas, la reacción general a esta edición por el Día de los Padres, arrancó de manera positiva y podría mejorar. Desde la perspectiva de Olga Lidia Tápanes, quien confiesa no visitar a menudo este tipo de propuestas, la reacción general a esta edición por el, arrancó de manera positiva y podría mejorar.

Por su parte, el joven Xavier García Gómez, explica que el elemento más favorable a destacar sería la aceptación de la modalidad de pagos por transferencia, comprensión que la población agradece.