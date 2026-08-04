Nuevo proceso para homologación y legalización de vehículos armados por partes

Cuba abrirá nuevo proceso para la homologación y legalización de vehículos armados por partes El procedimiento incluirá inscripción digital, revisión técnica y registro final; será el tercer proceso extraordinario realizado en el país para reconocer estos medios de transporte

En respuesta a la existencia de numerosos medios construidos por iniciativa de sus propietarios, principalmente motocicletas y otros vehículos ligeros, que contribuyen a la movilidad de la población en un contexto de dificultades para el transporte, el Ministerio de Transporte (Mitrans) comenzará un nuevo proceso para la homologación y legalización de vehículos armados por partes informó Eduardo Rodríguez Dávila, titular del sector.

En conferencia de prensa celebrada este martes, Rodríguez Dávila precisó que este será el tercer proceso de este tipo desarrollado en el país. Los dos anteriores permitieron legalizar más de 100 000 vehículos fabricados por partes, todos sometidos a revisiones técnicas para comprobar sus condiciones de seguridad.

El nuevo procedimiento, refrendado en la resolución 47 del Mitrans –publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 83– contará con tres etapas fundamentales. La primera será la inscripción de los propietarios en una plataforma digital habilitada para ese fin.

Aclaró que, en estos momentos se ultiman las condiciones técnicas de la página web, cuya activación será comunicada oportunamente por las autoridades.

Tomado de Granma