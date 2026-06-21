ETECSA instala paneles solares en Limonar para evitar caídas de internet y telefonía

LIMONAR. — La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) puso en funcionamiento un sistema fotovoltaico de 24 kW en el Centro de Telecomunicaciones del municipio, con el objetivo de mantener activos los servicios de datos y telefonía durante los apagones.

El equipamiento, anunciado por la Asamblea municipal del Poder Popular, cuenta con cinco baterías de 16 kWh cada una. Opera desligado de la red nacional, lo que permite que el centro funcione de forma aislada hasta 48 horas en condiciones de carga solar óptima.

La obra forma parte de un plan provincial que incluye 30 radiobases y 18 gabinetes tecnológicos en municipios como Cárdenas, Jagüey Grande y Colón.

Según Jorge Caraballo, jefe de inversiones de ETECSA en la provincia, el montaje en Limonar comenzó tras finalizar en Martí y se extenderá hasta julio.

Directivos de la empresa explicaron que el objetivo es «reducir la vulnerabilidad de los servicios ante las interrupciones del sistema electroenergético nacional».

Actualmente, más del 70 por ciento (%) de los clientes de telecomunicaciones en el país sufren afectaciones por el déficit eléctrico.

Con esta inversión, Limonar se suma a Unión de Reyes y Pedro Betancourt como cabeceras municipales con respaldo energético renovable.