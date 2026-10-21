Canciller cubano denuncia presiones de EEUU contra la votación de la resolución sobre el bloqueo en la ONU

Fuertes presiones a Estados soberanos para que cambien su tradicional voto, extremas medidas unilaterales que recrudecen el cerco contra Cuba y un insólito bloqueo energético marcarán la próxima votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

En conferencia de prensa este miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Bruno Rodríguez Parrilla, mostró documentos y fragmentos de videos que corroboran estas inusuales prácticas. Estas demuestran un reconocimiento de culpabilidad por el sufrimiento que provocan al pueblo cubano, como parte de los efectos humanitarios de esta cruel política.

(Noticia en construcción tomada de Cubadebate)