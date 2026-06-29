29 de junio de 2026

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Cuba y Rusia anuncian la creación de su primera empresa mixta en el sector biofarmacéutico

29 de junio de 2026 Redacción Radio26

Rusia y Cuba han anunciado la creación de su primera empresa mixta en el sector biofarmacéutico, un hecho sin precedentes en las relaciones bilaterales. El proyecto fue comunicado por el vicepresidente primero de la corporación estatal cubana BioCubaFarma, Eulogio Pimentel, y marca un paso significativo en la cooperación científica y tecnológica.

Esta alianza estratégica tiene como objetivo impulsar el desarrollo biotecnológico, la producción de medicamentos innovadores y el intercambio de conocimientos en el ámbito de la salud. En este contexto, se destaca la participación de proyectos vinculados a ‘startups’ en incubación dentro de la plataforma tecnológica de Skólkovo, uno de los principales polos de innovación de Rusia.

Actualmente, la colaboración incluye varios medicamentos ya registrados y en uso. Entre ellos se encuentran Heberprot-P, un remedio único para la curación eficaz de las úlceras del pie diabético; Hebermin, una crema con factor de crecimiento utilizada para tratar úlceras por quemaduras; así como CIMAvax-EGF, vacuna terapéutica para el tratamiento del cáncer de pulmón, y Jusvinza, un fármaco utilizado en el tratamiento de procesos inflamatorios graves.

Uno de los programas conjuntos más destacados es HEBERSaVax, enfocado en el control de terapias oncológicas

Tomado de Cubadebate 

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