Silvio García pudo romper la barrera racial en la MLB

De que el matancero (oriundo de Limonar), Silvio García tenía calidad por arrobas para jugar béisbol, lo corrobora la oferta de Branch Rickey, dueño de los Doidgers de Brooklyn, para ser incluido entre los posibles jugadores llamados a romper la barrera racial en el béisbol de las Grandes Ligas (MLB, siglas en inglés).

Esa posibilidad se esfumó cuando le plantearon que para ese fin de que los negros pudieran jugar en aquel béisbol había que tolerar hasta insultos. El temperamento de Silvio no admitía esa deshonra, por lo que la selección recayó entonces en el año 1947 en Jackie Robinson.

En relación con este tema hay historiadores que lo aceptan y otros dudan debido a los pocos documentos existentes que lo confirmen, ya que esa propuesta se manejó con mucha cautela.

Uno de los grandes beisbolistas de la provincia por aquellos años, Ramón Napoleón Heredia (1913-1979), contemporáneo con Silvio (1914-1977), jugó con {el en varios equipos y ligas juntos: en Matanzas, en la Liga de Invierno (Habana–Almendares–Cienfuegos–Marianao); en México y en la Liga Independiente (de color) en USA con el New York Cubans, de Alex Pompex.

Según me relató hace unos años Ponce, el hijo de Napoleón, su padre estuvo al corriente del hecho: -Papá conocía a los Rickey, tanto al viejo promotor de Jackie Robinson, como al hijo. Me contaba que los dos tenían un olfato y vista para descubrir valores, increíble, pero al querer promover a Silvio no se iban a arriesgar después de lo dicho por el matancero en la empresa para romper la barrera racial.

-Promovió a Robinson, que con brillante actuación con los Dodgers, tuvo su saldo, Cooperstown. Rickey Jr. fue Director Scouting Staff Pittsburgh Pirates, donde el padre fue scout a mediados de los 50 hasta el 61.

-Recuerdo una anécdota que me contó: estaba en una cena con Rickey, Rickey Jr. y otros, hablando de baseball cubano, de sus jugadores (se recordó la figura de Silvio y la propuesta de años atrás rechazada por el cubano). Los comentarios llenos de elogios hacia Silvio llovían.

-La animada conversación continuó y papá mencionó a Martín Dihigo, el señor Rickey se puso de pie, cogió el sombrero e hizo un gesto como la finta que le hacen los toreros a las bestias, no de burla y/o engaño, sino de reverencia, como diciendo pase usted y dijo «ese es el mejor pelotero blanco o negro que he visto, todo lo hacía bien”.

Mi padre tuvo la ventaja de irse para Estados Unidos conociendo el inglés, lo leía, escribía y hablaba con fluidez

Silvio no pudo romper la barrera racial en las Grandes Ligas en 1947, sin embargo, tuvo ese mérito en el Sur de la Florida cuando en 1952, jugando con los Havana Cubans, clasificación C, y junto al también matancero Ángel Scull y el estadounidense George Handy, del Miami Beach, lo consiguieron.

Silvio García, por sus innumerables virtudes, fue exaltado al Salón de la Fama Palmar de Junco, de la ciudad de Matanzas, en el año 2016.