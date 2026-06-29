Una oportunidad para la gastronomía en Perico en pleno verano

Perico.- Desde el sábado 27 de junio la Sucursal Cimex Matanzas tiene abierto el plazo para el arrendamiento del inmueble conocido como Rápido La Central. La convocatoria, que se extenderá hasta el sábado 4 de julio de 2026, busca dinamizar la oferta de servicios en una zona de alto tránsito y fortalecer el tejido comercial minorista de la provincia.

El local se sitúa en la calle Julián Domínguez, entre Martí y Ramón Illa, una intersección estratégica que conecta con importantes flujos de población del municipio. De acuerdo con la ficha técnica difundida por la entidad, el uso autorizado es exclusivamente gastronómico, lo que supone una oportunidad para emprendedores y proyectos vinculados a la restauración, ya sea en formato de cafetería, restaurante ligero o servicio de comida rápida.

La licitación se produce en un contexto en el que la empresa estatal Cimex, a través de su sucursal matancera, ha intensificado la puesta en arrendamiento de inmuebles con vocación comercial, alineándose con las políticas que promueven una mayor participación del sector privado en la gestión de establecimientos.

La fórmula del arrendamiento permite que nuevos actores económicos accedan a locales bien situados sin asumir los costes de construcción o compra, mientras la entidad conserva la propiedad y garantiza el cumplimiento de parámetros de calidad previamente acordados.

Para canalizar el interés de los posibles licitadores, Cimex Matanzas designó dos interlocutores directos. Lázaro Osmel Espinosa Calvo, jefe del Grupo de Mercadotecnia y Desarrollo, quien atenderá consultas en el 58678992 y en el correo losmel@cimex.com.cu.