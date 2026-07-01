Programa Mundial de Alimentos respalda alimentación escolar en Cuba

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha un proyecto para apoyar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) mediante recursos provenientes del canje de deuda entre España y Cuba aprobado en julio de 2025, en el marco del Programa de Conversión de Deuda entre Cuba y España firmado en 2016 [1].

La iniciativa se desarrollará durante un período preliminar de seis meses en 2026 y busca fortalecer la alimentación escolar en las cinco provincias orientales del país, acercando los alimentos producidos localmente a los centros educativos y promoviendo una relación más directa con las formas productivas de cada territorio.

En esta primera fase el proyecto prevé movilizar recursos equivalentes a

60 millones de pesos cubanos, provenientes del Programa de Conversión de Deuda entre España y Cuba. Estos fondos respaldarán la compra de alimentos para 74 centros educativos de 19 municipios.

El Ministerio de Educación implementará el proyecto en coordinación con los gobiernos territoriales y otras instituciones nacionales, mientras que WFP acompañará el proceso con asistencia técnica, seguimiento y apoyo a la rendición de cuentas.

El proyecto beneficiará directamente a doce mil 677 niñas y niños de la primera infancia, la enseñanza primaria y escuelas especiales. Además, involucrará a 42 formas productivas locales, encargadas de suministrar alimentos frescos y, de manera indirecta, a más de tres mil trabajadores del sector educativo.

La intervención funcionará mediante transferencias de dinero a los territorios para comprar alimentos producidos localmente. Esto puede ayudar a que los suministros lleguen de forma más oportuna, fresca e inocua a los centros educativos, al mismo tiempo que se apoya la producción local y la participación de actores comunitarios en la alimentación escolar.

“Este proyecto muestra cómo la cooperación internacional puede traducirse en soluciones concretas para las comunidades. Gracias a los recursos del Programa de Conversión de Deuda, WFP acompaña los esfuerzos nacionales para fortalecer la alimentación escolar, apoyar a productores locales y promover un modelo que conecta mejor a las escuelas con los sistemas alimentarios de sus territorios”, afirmó Etienne Labande, Representante de WFP en Cuba.

La alimentación escolar es clave para el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Al acercar las compras de alimentos a los territorios, el proyecto permite responder mejor a las necesidades de cada comunidad educativa y aprovechar las capacidades productivas locales.

Para WFP esta iniciativa reafirma el valor de trabajar junto a instituciones nacionales y socios de la cooperación internacional en soluciones concretas que fortalecen capacidades locales en beneficio de las personas.

[1] El Programa de Conversión de Deuda, firmado en 2016 entre los gobiernos de Cuba y España, se puso en marcha en julio de 2025, con el objetivo de movilizar recursos dirigidos a atender prioridades sociales como la seguridad alimentaria y proyectos de inversión orientados a fortalecer las capacidades productivas del país.