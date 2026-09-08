Bajo la lluvia, Matanzas camina con la Virgen de Regla

Esta tarde Matanzas no tiene paraguas suficientes para tanta agua. Llueve y se convierten las calles en espejos, corre el agua por las aceras y obliga a apretar el paso. Pero hay quienes no se detienen. Por las calles de la ciudad peregrina la Virgen de Regla. Y mientras el cielo se desploma sobre Matanzas, las personas avanzan detrás de ella bajo un torrencial, como si la lluvia no fuera un obstáculo, sino parte de la propia peregrinación.

Hay algo profundamente cubano en esa escena. La fe en Cuba nunca ha caminado separada de la cultura. Se mezcló con nuestros tambores, con los caminos de nuestros pueblos, con las promesas, los rezos de las abuelas y esas maneras tan nuestras de pedir protección cuando la vida aprieta. La Virgen de Regla llegó a estas tierras desde muy lejos.

Su historia está vinculada a la tradición de la Virgen de la Regla de Chipiona, en España, y con el paso del tiempo su devoción echó raíces profundas en Cuba.

Pero aquí adquirió también una dimensión particularmente nuestra. En la tradición religiosa afrocubana, Regla se mezcla con Yemayá, madre de las aguas, señora del mar. Dos caminos de fe que en la Cuba profunda aprendieron a convivir, a reconocerse y a formar parte de ese complejo entramado espiritual que también explica quiénes somos.

Por eso quizás esta imagen bajo la lluvia resulte tan poderosa: agua sobre la ciudad, agua sobre los peregrinos y agua acompañando a una Virgen que, para muchos, está ligada precisamente a la protección, al mar, a la maternidad y a la esperanza.

La ciudad está abrazada por ríos, por la bahía, por el mar. El Yumurí, el San Juan y el Canímar han marcado su geografía y también su historia. Aquí el agua ha sido camino, sustento, frontera, inspiración y amenaza. Y hoy vuelve a estar presente de una manera casi simbólica.

La procesión avanza. Algunos llevan sombrillas. Otros se cubren como pueden. Hay quienes simplemente reciben la lluvia sobre los hombros. Y seguramente entre quienes caminan hay una petición distinta.

Una madre que pide por sus hijos. Un enfermo por su salud. Una familia por tiempos mejores. Alguien que agradece haber llegado hasta aquí. Alguien que simplemente necesita creer que mañana puede ser diferente.

Porque la peregrinación no es solamente caminar detrás de una imagen. Es también caminar detrás de una esperanza.

En tiempos difíciles, cuando sobran las incertidumbres y faltan certezas, la gente busca aquello que todavía puede sostenerla. Algunos lo encuentran en la oración. Otros en la familia. Otros en la comunidad. Y muchos encuentran en la fe una manera de no sentirse solos. Quizás por eso nadie se va.

La lluvia arrecia y Matanzas sigue caminando.

La Virgen de Regla avanza entre calles mojadas, rostros empapados y miradas que se cruzan. Y por unas horas, la ciudad parece recordar algo que sabe desde hace siglos: que la fe también es parte de nuestra historia; que la cultura también se construye con aquello que creemos; y que Cuba, con todas sus mezclas, contradicciones y maneras de sobrevivir, aprendió hace mucho que una misma esperanza puede tener muchos nombres.

Hoy, en Matanzas, tiene uno de ellos: Regla.

Y bajo este aguacero, la ciudad peregrina con ella.

Foto: Evelyn Rosa