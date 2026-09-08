Abordan autoridades matanceras afectación por tormenta eléctrica y temas sociales

Afectaciones en el bombeo de Canímar y el rebombeo de El Naranjal por una tormenta eléctrica en Matanzas, el incremento de 38 casos de arbovirosis en la provincia y la reanudación del servicio de ómnibus panorámico, fueron algunos de los temas abordados en la audioconferencia con los trece municipios matanceros.

En el capítulo energético, Alejandro Rodríguez, director provincial de la Empresa Eléctrica, informó que se encuentran afectados el bombeo de Canímar y el rebombeo de El Naranjal, debido a la reciente tormenta eléctrica registrada en la tarde de hoy. No obstante, aseguró que ya se trabaja en la recuperación de ambos servicios.

Como parte del plan de reposición, se otorgaron 20 transformadores para sustituir los dañados. Actualmente hay 92 transformadores averiados en toda la provincia. Rodríguez añadió que deben comenzar a reponer subestaciones que están afectadas por falta de aceite dieléctrico.

Por su parte, Andrés Lamas, director del Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, reportó que la provincia incrementó en 38 casos de arbovirosis con respecto a la semana anterior. Precisó que Cárdenas reportó 35 casos durante el fin de semana.

Ante esta situación, Mario Sabines Lorenz, primer secretario del Partido en la provincia, llamó a realizar el autofocal y aplicar el abate en los territorios con el objetivo de minimizar riesgos e incrementar las acciones vectoriales en todos los municipios.

En otro orden, se anunció que esta semana comenzará nuevamente el servicio de ómnibus panorámico con la ruta Canímar-Faustino. El costo del pasaje será de 120 pesos.