Gran Premio a documental de Néster Núñez en el Yumurí 2026

El Gran Premio en Cine y Video del 35 Encuentro de Cineclubes Yumurí 2026 se otorgó al documental Al otro lado de la esperanza, del realizador matancero Néster Núñez Gómez, durante la clausura en el Museo Farmacéutico.

Se valoraron en el certamen 85 obras con una preselección de 46 pertenecientes a Matanzas, Cuba, Brasil, Colombia y Perú.

En entrevista para Radio 26 el laureado Núñez Gómez, quien participa por primera vez, señaló:

«Mi obra es de contenido social y humanista, inspirada en una familia de siete hijos, cuyas condiciones de vida son lamentables, realmente. Sin embargo, no está enfocada en la «pornomiseria», como se dice en estos círculos cineclubistas, es denuncia, que no se regodea en las malas condiciones de existencia. Hay un espíritu que se respira de felicidad en esos niños con un entorno tan hostil».

Y creo que ese contraste que se observa entre las imágenes que se ven y los niños, realza mucho la obra y llama a la reflexión de las personas que lo ven, que es nuestro objetivo principal.

«Lamentablemente como está familia hay muchas en el país, debido a las condiciones económicas de los últimos años, por lo que se torna en un llamado a que no podemos dejarlas solas. No podemos dejarlas solas porque no tienen f0rma de salir y necesitan atención y apoyo».

¿Dónde podemos ver ese material cinematográfico?

«Solamente ha circulado en las redes sociales y el decidirme a participar en el Yumurí 2026 es una experiencia que me permitió interactuar con otros colegas y propiciará quizás que el documental encuentre nuevos espectadores y visibilizar así a estas personas humildes».

En el encuentro cineclubista fueron conferidos 18 premios y diez menciones en diversas categorías.

Asimismo, 15 personalidades recibieron la condición de Miembros de Honor.

Al intervenir estos intelectuales agasajados expusieron su satisfacción por la existencia permanente de este evento, que demuestra la constancia y voluntad de los matanceros.

Y apuntaron que han disfrutado durante muchos años de la renovación y calidad creativa que continuamente se aprecia en el movimiento cineclubista yumurino, merecedor de muchos premios nacionales.

Este evento posee el don y la magia de reflejar la vida del matancero de múltiples maneras artísticas y la historia cultural del país lo agradece.

En las conclusiones, Mario Rodríguez Naite, presidente del certamen, significó que el 35 Encuentro de Cineclubes Yumurí 2026 constituye un estímulo a los talentos del séptimo arte como vía artística de participación, en el considerado tercer evento de cine y video más antiguo del país, que sin proponérselo convocó a amantes del séptimo arte de otras naciones.

«Esperamos nuevos lauros y realizadores en el 2027, dijo, cuando se nos conceda la condición de otorgar Laureles a los premiados, galardón de rango internacional».

Felicitó al Comité Organizador por su perseverancia y fidelidad a la cultura de la Atenas de Cuba y de toda la provincia.

Más pormenores de los premios en próximas emisiones.