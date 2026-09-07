Revelan estadísticas de ecosistema empresarial cubano

El sistema empresarial y presupuestado cubano, compuesto por casi seis mil entidades activas, muestra un mapa económico partido en dos extremos definidos por su edad: mientras los actores vinculados al capital foráneo comienza un lento despegue, el núcleo estatal arrastra décadas de trayectoria.

Así lo revela el boletín Indicadores Seleccionados, de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), correspondiente al primer semestre de 2026, que retrata un ecosistema donde la juventud y la longevidad empresariales conviven sin grandes mixturas.

En el polo de la dinámica emergente, las empresas de capital totalmente extranjero encabezan la tabla de novatos con un 16 por ciento de sus entidades con menos de un año de fundadas, seguidas por las filiales de sociedades ciento por ciento cubanas con el doce por ciento de participación y las empresas mixtas con el siete por ciento.

Esta relación refleja el reciente flujo de inversión foránea y las reformas que buscan abrir el tejido productivo, aunque por el momento, su peso cuantitativo sigue siendo reducido frente a la maquinaria estatal.

Contrasta radicalmente la longevidad: el ciento por ciento de las uniones empresariales supera los 20 años de existencia, el mismo umbral que atraviesan el 70 por ciento de las unidades presupuestadas con tratamiento especial, las sociedades mercantiles de capital totalmente cubano y las empresas estatales.

La coexistencia de estas dos realidades define la transición cubana actual con entidades recién nacidas que buscan dinamizar la economía cubana. El desafío, como apunta el informe de la ONEI, no está solo en atraer nuevos actores, sino en oxigenar un núcleo empresarial que se reinventa a tenor de las nuevas realidades y demandas de la economía de la Isla.