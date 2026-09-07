Productos de primera necesidad llegan a trabajadores de los centros de Salud

Facilitar el acceso a productos alimenticios y de aseo, especialmente aquellos que hoy presentan dificultades de disponibilidad en el mercado nacional, constituye una alternativa de gran utilidad para los trabajadores del sector de la salud.

Así lo valoraron trabajadores que pudieron adquirir recientemente estos productos directamente en sus centros laborales como el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez Hernández , una posibilidad que, además de acercar la oferta, permite realizar el pago mediante Transfermóvil.

«Es una buena opción para los trabajadores de la salud, porque nos facilita adquirir productos que están en escasez y cuyo costo en el mercado privado muchas veces no es asequible para el salario que recibimos», comentó una de las doctoras del área de gastroenterología.

La posibilidad de comprar en el propio centro de trabajo también responde a una realidad cotidiana: las extensas jornadas y los turnos fijos dejan poco margen para desplazarse en busca de ofertas.

«No tenemos tiempo de salir y buscar en el mercado privado las mejores opciones. Para nosotros es más asequible, porque tenemos turnos fijos y podemos comprar aquí mismo», señaló una enfermera.

Entre los productos comercializados se encuentran renglones de primera necesidad como aceite cuya adquisición representa una preocupación frecuente para las familias.

Miguel Antonio Triviño Alonso, representante de la Mipyme El Carretillero, explicó que la iniciativa busca acercar estos productos a diferentes instituciones del sistema de salud pública.

«Estamos haciendo todo lo posible para llevar aceite a todos los establecimientos de salud pública», precisó.

La venta se extiende a policlínicos, áreas especializadas, el Hospital Provincial Faustino Pérez, direcciones de Salud y otras entidades. En el caso del aceite, el producto se comercializa a 2 500 pesos y se lleva directamente a los centros de trabajo, de manera que los empleados puedan adquirirlo sin necesidad de trasladarse.

Triviño Alonso destacó además que se encuentran disponibles diferentes alternativas para efectuar el pago, entre ellas el pago en línea.

La iniciativa, más allá de la venta puntual de determinados productos, pone sobre la mesa la importancia de acercar ofertas a sectores cuyos trabajadores enfrentan limitaciones de tiempo e ingresos. Para quienes laboran en el sistema sanitario, contar con estos espacios dentro de sus propias instituciones significa una posibilidad concreta de acceder a productos necesarios sin abandonar sus puestos de trabajo.

Los trabajadores consultados coincidieron en expresar su agradecimiento y en señalar la conveniencia de que este tipo de alternativas pueda mantenerse de manera periódica, especialmente con productos considerados esenciales para la vida cotidiana.