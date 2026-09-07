Entregan materiales educativos a escuela Clemente Gómez Díaz en Jovellanos

Jovellanos-. La Institución educativa Clemente Gómez Díaz, del municipio, recibió recientemente forros y pegatinas como parte de la campaña de sensibilización de género que impulsa el Proyecto Ellas también producen. La entrega se realizó en la Comunidad Horacio Rodríguez para promover la equidad y el empoderamiento femenino desde los espacios educativos.

Los materiales donados serán utilizados por estudiantes y docentes en actividades pedagógicas y comunitarias que fomenten el respeto, la igualdad de oportunidades y la visibilización del rol de la mujer en la producción y el desarrollo local. La campaña incluye además talleres, charlas y dinámicas grupales dirigidas a niñas, niños, adolescentes y familias del territorio.

El Proyecto «Ellas también producen» ha desarrollado en Jovellanos un trabajo sistemático en articulación con instituciones educativas, organizaciones de masas y actores comunitarios, con el objetivo de transformar estereotipos y construir una cultura de género más justa e inclusiva. La escuela Clemente Gómez Díaz se suma así a las iniciativas desarrolladas por este proyecto local.

La entrega de estos materiales fue recibida con gratitud por el colectivo docente y las familias, quienes reconocieron en la campaña una oportunidad para profundizar en el debate sobre la igualdad de género desde el entorno escolar. Los organizadores anunciaron que extenderán estas acciones a otros centros educativos del municipio, en alianza con las comunidades y los gobiernos locales.