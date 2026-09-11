Celebra Jovellanos su 51 Semana de la Cultura

Del 8 al 10 de septiembre en curso, el Consejo Popular Carlos Rojas acogio la 51 Semana de la Cultura Jovellanense, una de las citas más esperadas por los habitantes del territorio.

Del 13 al 19 del mismo mes, la celebración se extenderá al resto del municipio, con una programación diseñada para todos los gustos y edades, que promete llenar de arte y alegría cada rincón de la localidad.

La jornada estará dedicada al arte, la creación, la memoria y las tradiciones que nos identifican como pueblo. Música, danza, artes visuales, literatura, patrimonio histórico y expresiones populares forman parte del variado programa, que incluye presentaciones en vivo, exposiciones de artistas locales, peñas literarias, muestras gastronómicas y encuentros con creadores de la comunidad.

Jovellanos es una tierra de profundas raíces agrícolas, desarrollo ferroviario e industrial, y comunidades solidarias que han sabido preservar su esencia a lo largo de los años. Cada barrio, desde Carlos Rojas hasta el centro urbano, será escenario de esta fiesta cultural que convoca a familias, artistas, instituciones y organizaciones a compartir y celebrar juntos la identidad que nos une.

La cultura vive en los barrios, en las escuelas, en las familias y en la memoria del pueblo, y esta semana es el momento perfecto para reencontrarnos con ella. Los organizadores invitan a los jovellanenses y visitantes a disfrutar esta celebración, que coincide además con los 156 años del cambio de nombre del territorio, reafirmando que Jovellanos es donde la memoria se convierte en arte y el pueblo en cultura.