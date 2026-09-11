Día Mundial para la Prevención del Suicidio: cambiar la narrativa

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, jornada impulsada desde 2003 por la Organización Mundial de la Salud junto a la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. El objetivo principal es crear conciencia sobre un problema grave de salud pública que, sin embargo, puede prevenirse con acciones concretas.

La campaña actual, correspondiente al período 2024-2026, lleva el lema 8Cambiar la narrativa. Esta iniciativa busca romper el estigma, fomentar conversaciones abiertas y construir una cultura de apoyo que permita a las personas en crisis sentirse escuchadas y acompañadas.

Las estadísticas globales resultan alarmantes: cientos de miles de personas pierden la vida por esta causa cada año en el mundo, lo que afecta profundamente a familias y comunidades. El suicidio puede ocurrir a cualquier edad y constituye una de las principales causas de muerte en jóvenes a nivel global.

La prevención exige hablar del tema con responsabilidad, reducir el acceso a medios letales y brindar redes de apoyo psicológico y comunitario accesibles. Si usted o alguien que conoce atraviesa un momento difícil o tiene pensamientos de autodestrucción, busque ayuda profesional de inmediato o comuníquese con la línea de emergencia y prevención del suicidio de su localidad.

Foto: Tomada de Internet