En Varadero directiva de Gran Retto

Varadero.- Ya se encuentran en este balneario directivos y el staff de la empresa mexicana Gran Retto, para dar los pasos finales organizativos de la Travesía Internacional de Aguas Abiertas y de la cuarta parada de Panam Aquatics Open Water Swimming Series.

Al pisar predios cubanos, Luis Mario Villarreal, director de Gran Retto, destacó que “son días de mucha emoción, empezando con los preparativos previos a los eventos, que acontecerán desde mañana día 11 hasta el 13.

«Estamos contentos porque en esta ocasión en Varadero tenemos la cuarta parada del circuito panamericano de aguas abiertas, promovido por Panam Aquatics”, aseguró sobre la competición que por primera vez acontecerá en la Mayor de las Antillas.

Velocidad, resistencia y acción propone aguas abiertas en uno de los escenarios más icónicos del Caribe, publicó el perfil de Facebook de Panam Aquatics al ponderar los atractivos de Varadero, principal balneario cubano.

El propio Villarreal Vélez también ha elogiado las ideales condiciones de la playa matancera para eventos de este tipo. “Es un mar bastante tranquilo y muy calmado, con poco oleaje, en comparación con las playas del Pacífico donde realizamos las diversas competencias en mi país”.

Desde su primera edición en el año 2022, la Travesía en Aguas Abiertas Gran Retto Cuba deviene precisamente excelente oportunidad para el disfrute de las bondades de esta playa de aguas cristalinas y ojalá sea pretexto para seguir promoviendo el turismo en mercados como el caribeño.

Con actividades en la distancia de 750 metros, 1.5 kilómetros (km), 3, 5 y 10 km, en esta quinta travesía Gran Retto convoca a los nadadores, clubes, escuelas deportivas y público en general, en un torneo que cuenta con el apoyo de Cubadeportes y del Ministerio de Turismo.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de Havanatur