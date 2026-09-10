Matanzas: 45 actores económicos incrementan el comercio electrónico

Tras la puesta en marcha de las nuevas normas bancarias para fomentar el comercio electrónico y el uso de pasarelas de pago, un total de 45 actores económicos de la provincia de Matanzas ya han negociado vías para reponer los ingresos desde sus cuentas fiscales y reaprovisionar su actividad económica.

Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), comentó que los actores económicos fueron identificados, citados por ejercer sus funciones en arterias principales y dedicarse a la venta de alimentos. La negociación se estableció sin mayores inconvenientes.

La especialista apuntó que la norma ha sido bien recibida y que la entidad bancaria ha dispuesto la entrega de efectivo a los actores económicos en correspondencia con el volumen de operaciones por pago en línea.

La funcionaria recalcó que la demanda de efectivo por parte de estos actores se realiza a partir de los ingresos en sus cuentas fiscales —y no en las personales—, y que se pactan cifras semanales, quincenales o mensuales, según el nivel de actividad.

Chávez Camaraza explicó que las sucursales cuentan con un nivel de efectivo mucho más holgado que en otros momentos, y que continuará el proceso para fomentar el pago en línea con el objetivo de que los actores económicos beneficiados con esta iniciativa continúen apostando por el comercio electrónico.

“Es un proceso recién iniciado y ofrece ventajas para todos: empresarios y clientes», concluyó.