Chequean en Matanzas los preparativos para la Feria Internacional del Libro

La Comisión Organizadora de la Feria Internacional del Libro en Matanzas sostuvo este martes una reunión de chequeo con vistas a ultimar los detalles de lo que será la gran fiesta literaria en la ciudad, prevista del 20 al 23 de agosto.

El evento, que se desarrollará en diversos espacios culturales de la urbe yumurina, estará dedicado en esta ocasión al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, así como al aniversario 65 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

La cita literaria rendirá además homenaje a la escritora Marilyn Bobes, al intelectual José Bell Lara, Premio Nacional de Humanística y Ciencias Sociales, y al Doctor en Ciencias Ercilio Vento Canosa, Historiador de la Ciudad de Matanzas.

Durante la reunión se evaluaron aspectos logísticos, programa de actividades y presencia de autores invitados, con el objetivo de garantizar el disfrute de todos los matanceros en esta nueva edición de la Feria, que promete ser un espacio de encuentro con la literatura y el pensamiento cubano.

La cita, que se extenderá por cuatro jornadas, forma parte de las celebraciones culturales del territorio y ratifica el compromiso de la ciudad con la promoción del libro y la lectura.