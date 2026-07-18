Como la abeja reina

La irrupción de la cuarentena del 2020 al 2022, desplegada por la incidencia de un virus letal a nivel mundial, posibilitó un incremento en el tiempo libre de los jóvenes, quienes se vieron incitados a explorar sus habilidades artísticas.

Así, en medio de la incertidumbre y las vicisitudes, nacieron proyectos como Art & Honey, que de las manos creativas de la joven matancera María de Lourdes Díaz Abuin, fomentaron la esperanza.

La artista emergente, graduada de Gastronomía en el Politécnico Frank País, de la provincia, con apenas 21 años de edad, es emprendedora a tiempo completo de su pequeño negocio de manualidades.

Pese a que debutó recientemente con la mayor afición de su vida, hoy mira hacia atrás y presiente que, de cualquier modo, el camino siempre hubiese sido este.

<Se trata de un espacio donde confecciono pulseras, aretes, collares y otros adornos, y ahora con la expansión del catálogo me adentré en las creaciones con papel, donde se destacan los llamados »ramos de satín»>.

Cuenta la muchacha entre risas que al principio las personas confundían su emprendimiento con una dulcería debido a que el nombre de la marca hace alusión a la miel, cuando la intención no fue otra que subrayar la fortaleza superior de las abejas.

Para Mai, seudónimo por el que prefiere ser conocida, su perseverancia es equivalente a la de dichos insectos, quienes superan cualquier obstáculo.

Su tía, Vivian Abuin Landín, quien trabaja en Teatro de Las Estaciones y a su vez colabora con otras instituciones teatrales, constituye su más grande inspiración en este recorrido.

<Ella siempre me ha inculcado, junto con mi mamá, Lourdes, esta forma de vivir. Cuando pequeña me animaron a unirme a distintos cursos donde aprendí sobre pintura, tejido, las costuras y el barro>.

La Asociación Cubana de Artesanos Artistas del territorio reconoció desde momentos tempranos el talento de la aficionada, en cuyos encuentros aprendió nuevas técnicas y ganó más confianza.

Fue a raíz de la vinculación con dicha entidad cultural que Díaz Abuin comenzó a vender sus productos en ferias como la de la Calle del Medio y a promocionarlos en plataformas digitales como Whatsapp.

Hoy, lo más retador para la también artesana resulta la obtención de materiales en Matanzas por la escasa disponiblidad y el elevado costo que presentan.

En cuanto a su concepto más sintético del arte, opina que al definirse como algo que surge de la profunda imaginación del ser humano, todos los resultados serán válidos y necesarios.

<Cuando atravieso bajones emocionales, me recuerdo a mí misma que siempre habrá alguien que se apoyará en un trabajo mío y lo interpretará según como se sienta en el momento en el que lo descubre>.

Como la abeja reina, que lleva a cuestas los sueños que le alimentan el alma, la entrega constante proveerá un futuro cubierto de la miel más bondadosa.