Talleres de verano en Matanzas: opciones para aprender y disfrutar

Alrededor de 300 talleres se realizan en comunidades e instituciones culturales de la provincia durante el verano, a cargo de instructores de arte, especialistas y artistas de la Asociación Hermanos Saiz y La Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

En la ciudad cabecera, dentro de los de artes plásticas destacan los de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas con cursos de papier mache, manualidades textiles y de fibras naturales, aunque a sus ofertas se han sumado también arte culinario para niños con necesidades especiales y maquillaje.

El Consejo provincial de las Artes Visuales abre las puertas de El Fortín cada sábado con opciones de aprendizaje para los niños y adolescentes relacionados con manualidades, impartidos por creadores y especialistas de la ACAA y el Fondo Cubano de Bienes Culturales.

Asimismo, el 20 al 23 de julio, la galería provincial Pedro Esquerré acogerá el taller que cada año desarrolla la institución, en esta ocasión destinado a niños mayores de 10 años. En agosto tendrá lugar un segundo momento de este taller.

Los alumnos de las enseñanzas secundaria y preuniversitaria han tenido la posibilidad de aprender sobre Metáforas de la imagen, Pintura creativa, dibujo, grabado y música en la Escuela profesional de Arte, mientras que el Museo de Arte Lorenzo Padilla ha incluido entre sus opciones los talleres para niños Nudos de colores y Mundo marino, en los que fomentan su creatividad e imaginación desde diferentes técnicas de las artes plásticas y desarrollan sus habilidades manuales, al tiempo que promueven el reciclaje.

Vinculadas al patrimonio resaltan las propuestas de la Oficina del Conservador con cursos para niños y jóvenes de restauración de papel, exploración del patrimonio matancero, restauración y recuperación, arqueología y paleontología, vitrales, jardinería patrimonial, dibujo y expresión artística.

La iniciativa Adolescentes por Matanzas anuncia una docena de talleres temáticos. Desde el lunes 3 al viernes 7 de agosto venidero, en la antigua Aduana Terrestre, sesionarán encuentros sobre Arquitectura y Urbanismo, Manualidades y reutilización, Teatro, Literatura, Periodismo, Bailes, Historieta, Artes culinarias, Papel artesanal, Psicología creativa, Trova y Fotografía.

En Planeta Moda Cuba, proyecto también de la Oficina del Conservador, los niños, adolescentes y jóvenes han recibido clases de bordado a mano, diseño de moda, papier mache en la moda y modelaje para fotografías y pasarela.

Dedicados también a la historia local y la protección del patrimonio, la profesora, investigadora y especialista del Museo Palacio de Junco, Olga Lidia González Monguía, desarrolla su ya habitual Caminando y aprendiendo, mientras que el artista de la plástica Emilio O´farril Almendariz, líder del proyecto Afroarte, realiza visitas a diferentes instituciones culturales del territorio. Igualmente, el artesano artista Yasmani García ofrece una aproximación al modelado en barro a niños y adolescentes, como iniciativa individual.

Los centros culturales de ARTEX, además de sus actividades recreativas, potencian el aprendizaje durante el verano. Por ejemplo, en la sala 3D de Guanima el proyecto Figurarte ofrece nociones sobre la creación de títeres, además de cursos de papier mache, canto coral, pantomima, danzas y bailes tradicionales, a cargo de diferentes especialistas.

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En la Sala White se imparten talleres sobre teatro, música, reciclaje para niños de 7 a 9años, pintura y dibujo (de 10 a 15 años) y el próximo 28 de julio ofrecerá un acercamiento al trastorno del espectro autista a las 2 de la tarde.

Para los amantes del baile, la compañía de ballet español Donaire anuncia, del 27 de julio al 8 de agosto un taller de flamenco, en la casa de Cultura Bonifacio Byrne, al tiempo que la compañía Danza Espiral, en coordinación con la Escuela Vocacional de Arte propone clases de danza en el cine Misha, entre el 27 de julio y el primero de agosto para niños entre 5 y 10 años y del 3 al 15 de agosto para mayores de 12.

Como ocurre en la cabecera provincial, en los municipios matanceros el sistema de instituciones de la cultura la población puede disfrutar de los talleres de verano como una opción para aprender y disfrutar de la temporada estival.