Emociones en el San Juan Murmurante con la cantante Anneris Cánovas

El espacio literario-artístico «San Juan Murmurante» vibró con la emoción de la Reina de la Música en Matanzas, la emblemática cantante, Anneris Cánovas Castro, en el colmado patio de la sala de conciertos José White.

Con la conducción de Cari Padilla, la nonagenaria artista confesó que se sentía conmovida.



«He tenido que controlarme –dijo- porque quiero llegar a vivir más al lado de mi pueblo.

«Desde pequeña canté en familia y la vida me puso en la encrucijada entre el teatro y la música. Cómo saben el canto me atrapó».

Indicó que antes del 59 del pasado siglo, la vida de una mujer artista era cuestionada moralmente, sin embargo, impuso su voluntad. Nunca bebió ni fumó, ni anduvo en parrandas nocturnas, como le prometió a su madre Se sumó a la popular orquesta Anacaona, integrada solo por féminas, que actuaban en diversos centros nocturnos y en giras nacionales e internacionales.

Su vestuario era confeccionado por su madre Juana Castro (La China), diseñadora excepcional.

Los presentes recordaron a figuras patrimoniales que trabajaron con ella: Ildefonso Acosta, Berardo Alzola y otras relevantes personalidades del mundo del espectáculo.

Al intervenir en su honor, la musicóloga María Victoria Oliver Luis dijo que Anneris es una joya patrimonial yumurina, nos prestigia por su espíritu de resistencia y sabemos que por sus manos ha pasado todo el talento de esta ciudad, al ser digna representante de ese distintivo que muchos llaman Matanceridad.



Cari recordó de su trayectoria cuando formó el trío Santa Cecilia, sus actuaciones en instalaciones turísticas y también en centros de trabajo para disfrute de nuestro pueblo, así como en su viaje en misión internacionalista a Angola, porque es símbolo de humildad y a la vez de una indiscutible elegancia.

Fueron incontables los obsequios que recibió del presidente de la UNEAC, José Manuel Espino, de artistas de la plástica, del MINTUR, ARTEX y del director del Centro provincial del Libro y la Literatura, Efrahim Pérez Izquierdo, quien le expresó que «las flores que la entregaba lo hacía en nombre de su ciudad natal, que tanto la admira y quiere».



Bailarines, jóvenes vocalistas, Alfonsito Llorens, Julita Isorio, el destacado grupo de Conchita Torres ofrecieron su arte a la melodiosa Anneris Cánovas, siempre sonriente y gentil.



Le cantaron los poetas repentistas Rey Lima y Pedrito Ramos , quien la dibujó al cantarle: «Es esa mujer que cuida/ nuestro acervo cultural,/ una nota de cristal/ en el piano de la vida.»