Viaje al centro de Bermejas

Unión de Reyes.- Hay gestos lejos aún de la gran noticia, de la viralidad, de los me gusta, de su lógica relevancia, que superan ese silencio y trascienden por su naturaleza humana.

Esos son los Festivales de la Salud en Cuba, en Matanzas, en los municipios, en los barrios, en los hogares, en el alma misma de las personas. Significa sacar la gestión sanitaria de centros hospitalarios para colocarla en el portal mismo de quienes viven lejos de las cabeceras provinciales, de policlínicos, de una pista médica.



Si ustedes no pueden venir, nosotros vamos, es el contenido de una iniciativa movida por el combustible del deseo, y no es retórica. Este es un país sin petróleo, bloqueado, pero no vencido, dice un vecino mientras lee el post del hospital provincial clínico-quirúrgico-docente Comandante Faustino Pérez Hernández.

«Con el compromiso de acercar los servicios especializados a quienes más lo necesitan, profesionales del centro asistencial Faustino Pérez participaron en un Festival por la Salud desarrollado en el poblado de Bermejas, municipio de Unión de Reyes, una jornada que reunió a especialistas de diversas disciplinas», afirmó la publicación.



Durante la jornada ofrecieron consultas en 15 especialidades como Oftalmología, Medicina Interna, Cirugía, Endocrinología, Urología, Neurología, Dermatología, Cardiología, Gastroenterología, Medicina Natural y Tradicional, Ortopedia y Traumatología, Medicina Física y Rehabilitación, además de realizarse visitas médicas domiciliarias a pacientes con limitaciones a los que se les dificulta su traslado.

Un claro propósito de estos festivales es el acercamiento de la atención especializada a la comunidad, reducir las distancias entre especialistas y pacientes y ofrecer respuestas en un contexto donde la transportación constituye de las principales dificultades para acceder a los servicios de Salud, especificó la nota.

La información privilegia el desempeño del doctor Yaniel Luis García, por sus 14 consultas especializadas y dos visitas domiciliarias, y el reconocimiento médico a pacientes con epilepsia, enfermedades cerebrovasculares, secuelas de traumatismo raquimedular y a una niña con discapacidad secundaria a una encefalopatía no progresiva.



«El intercambio con las familias permitió conocer de primera mano el entorno social de cada paciente, identificar sus redes de apoyo y reafirmar la importancia de fortalecer la atención médica en las comunidades más alejadas de nuestro hospital provincial», reafirma el post.

«El Festival por la Salud volvió a demostrar el valor del trabajo conjunto entre la atención secundaria y la atención primaria de Salud, favoreciendo el acceso oportuno a la asistencia especializada y fortaleciendo los vínculos con la comunidad».



Se agradeció a los profesionales participantes, a los organizadores de esta iniciativa desde la Dirección de Salud en la provincia de Matanzas y al equipo de la atención primaria de Salud de Bermejas, cuyo esfuerzo hizo posible una jornada marcada por la sensibilidad, la cercanía y el compromiso con la salud de nuestro pueblo.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook del Hospital provincial Faustino Pérez.