Matanzas refuerza el alumbrado público mediante energía renovable

La provincia de Matanzas avanza en un programa para la instalación de 762 luminarias con paneles solares, donadas por actores económicos de los sectores estatal y no estatal, como parte de las acciones para garantizar el alumbrado público.

En el municipio cabecera las labores iniciaron en mayo en el Centro Histórico y en importantes arterias de la ciudad, entre ellas la calle Contreras y las Calzadas de Tirry y la General Betancourt.

Hoy ya se extiende a otros espacios con la reciente instalación de 250 lámparas solares en los parques René Fraga, el de Pueblo Nuevo, Peñas Altas y Maceo, así como la intersección del Viaducto.

En una provincia que enfrenta frecuentes y prolongados apagones, estas luminarias representan una alternativa eficaz para mantener iluminados espacios públicos esenciales.

Al operar mediante energía solar y contar con baterías de almacenamiento, continúan funcionando durante las interrupciones del servicio eléctrico, mejorando la visibilidad en horario nocturno y contribuyendo a la seguridad de peatones y conductores.

De forma paulatina, el programa se extenderá a otras zonas de la provincia.