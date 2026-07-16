Nuevo disco del pianista y compositor Alejandro Falcón

El pianista y compositor Alejandro Falcón lanzó una nueva producción discográfica, titulada «Falcón in Blue«, con la agencia Dot Time Records.

La primera parte del presente año ha sido fructífera y emotiva para el músico matancero.

Entre sus logros destaca el memorable concierto con su grupo Cubadentro dedicado al aniversario 150 del natalicio del pianista y compositor Antonio María Romeu, donde compartió con músicos invitados como el famoso jazzista Bobby Carcasses .

Se distingue además en el pasado mes de junio el momento cuando, al participar en el Festival Santo Domingo Jazz 2026, donó dos ejemplares de su libro «Danzando entre Puentes», con partituras para Piano, a la Biblioteca de la Escuela Internacional de Música Contemporánea, encuentro que le permitió compartir con los alumnos y profesores de dicha institución dominicana.

A lo que se suman sus exitosos conciertos junto a la cantante Mariela Cobos y otras relevantes figuras.

Falcón está considerado por la crítica especializada como «uno de los mejores pianistas y compositores cubanos de su generación. Es un digno relevo de sus predecesores, como Bebo y Chucho Valdés, Emiliano Salvador y Gonzalo Rubalcaba, entre otros grandes del arte cubano.

«En su música inserta múltiples elementos de la música cubana y latinoamericana, principalmente danzón, son y toques afrocubanos, fusionados con el jazz, bajo un estilo inconfundible.

«Posee una versatilidad interpretativa de alta gama, y aborda con destreza diferentes géneros de la música popular cubana, el jazz y la música de concierto».

Presentan en plataformas y redes sociales el último CD de Alejandro Falcón titulado Falcón in Blue.

En el disco intervinieron el guitarrista @ronibenhurjazz, el Saxofonista @tedrnash, el maestro @valle.orlando en la Flauta , la trompetista @rachel_therrien_trumpet, el contrabajista @ppg_2906 Pedro Pablo Gutiérrez, más el maestro @ruylopeznussa Drums, @jj_elchambelero Tumbadoras y Arnulfo Guerra, según informó el propio Alejandro.